Dur de garder le secret sur les Diables Rouges : Oscar and the Wolf nous raconte son hymne

On le sait depuis quelques jours, "Warrior" d’Oscar and the Wolf est l’hymne officiel des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. C’est en franglish que Samy, Lou et Max ont échangé dans le studio à ce propos. L’artiste dont la nouvelle chanson a été découverte à la fin de son set lors du Pukkelpop, explique le message derrière le titre.