Duplex scénique entre Coldplay et Elton John pour son ultime concert

"Elton, nous entends-tu depuis Göteborg ? a déclaré Chris Martin alors que des écrans montraient John lors de son propre concert à Stockholm. "Nous voici à Göteborg, avec tout le monde ici, en train de nous saluer. Vous nous voyez, M. Elton ?". John a alors répondu avec un sourire : "Je vous vois".

"Elton, nous voulons te dire, de la part de nous tous ici, de tous les fans et de tous les artistes que tu as aimés, inspirés et aidés, que nous t’aimons tellement", a déclaré Martin. "Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as fait pour la fondation AIDS, chaque fois que tu as été gentil avec quelqu’un, tout ce que tu as fait pour les LGBTQ, tout ce que tu as fait pour la mode et les lunettes, tout ce que tu as fait pour le sexe et l’amour… Tout ce que tu as fait pour la musique… Les milliers de spectacles que tu as faits, nous t’aimons tellement."