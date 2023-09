Dupé ou Schmeichel comme gardien d’Anderlecht ? "Dupé jouera dimanche… Après, ce sera le meilleur des deux qui sera numéro un"

Moins attendu que Thorgan Hazard, la nouvelle recrue phare du Sporting d'Anderlecht, le coach danois Brian Riemer était également présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du déplacement à Courtrai lors de la 7e journée de Pro League.

Le mercato mauve et blanc a été salué par de nombreux observateurs. Seul un transfert a posé question, celui du gardien Kasper Schmeichel. Libre de tout contrat après un passage en dents de scie à Nice, le Danois a débarqué au Sporting le dernier jour du mercato, à l’instar du cadet Hazard. Sera-t-il numéro ou numéro deux ? Riemer a tranché… pour le moment.

"Maxime Dupé sera titulaire dimanche. Nous avons deux bons gardiens mais Kasper vient d’arriver. Après, ce sera le meilleur des deux qui sera numéro un. Il faut de la concurrence à tous les postes, y compris au but. Je ne vais pas faire de tournante : je vais choisir un titulaire. Mais ce n’est pas dit que l’un des deux va jouer tous les matchs. Cela peut changer en fonction des prestations", a expliqué Riemer.

L’entraîneur du RSCA s’est également montré "satisfait" du recrutement du club, qui s’est construit à différents niveaux dans l’organigramme. "Je suis satisfait de notre mercato", a confié Riemer. "Cela a demandé beaucoup de travail. J’ai compté douze recrues, quand certains clubs travaillent à faire signer trois ou quatre joueurs. Nous avons réussi une grande partie de nos objectifs, et nous avons bâti un effectif."

Cette réussite est collective, d’après l’entraîneur. "Nous travaillons ensemble au recrutement. Nous avons un bon département de scouting et un bon CEO (Jesper Fredberg, ndlr), et j’y contribue également. Nous observons les joueurs, la manière dont ils peuvent convenir à notre style de jeu et le groupe dont nous disposons déjà. Le processus a l’air simple, mais il est compliqué."

S’il veut "ramener le club où il doit être", Brian Riemer demeure raisonnable dans ses attentes malgré le recrutement de taille. "L’objectif ne change pas : ce sont les play-offs 1. Nous voulons être compétitifs et les atteindre, puis nous regarderons où nous en sommes."