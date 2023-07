Dupé déçu par la prestation d’Anderlecht : "Au niveau des duels, on a manqué d’agressivité"

Anderlecht s’est incliné sur la pelouse de l’Union pour la reprise de la Pro League. Une rencontre lors de laquelle les Mauves n’ont jamais réussi à peser. Maxime Dupé, le nouveau gardien anderlechtois s’est présenté au micro d’Eleven pour revenir sur la prestation des siens : "J’espérais beaucoup mieux pour le club, pour l’équipe. Je crois qu’ils ont fait une grosse prépa. On souhaitait être récompensé. Il me semble que ça fait un moment que le club n’a pas gagné contre l’Union. Pour nos supporters, on voulait gagner".

Les Mauves n’ont jamais réussi à répondre à l’intensité mise par les Unionistes : "Au niveau des duels, on a manqué d’agressivité et on sait que dans un derby, c’est avant tout la bagarre, le combat. Et on n’a pas répondu présent dans ce domaine-là. C’était un peu mieux en deuxième mi-temps, mais ce n’était pas suffisant. On ne tire pas de conclusion dès le premier match. Mais dès le prochain match à la maison, il faudra faire mieux".

Dépassés dans de nombreux aspects, Dupé a surtout vu un problème dans le jeu des Mauves : "Je pense que la clé de ce match, c’est vraiment le milieu de terrain. Notre jeu, on doit pouvoir ressortir de dernière et trouver les interlignes. Et on n’a jamais réussi à le faire. Et je pense que c’est dans ce domaine qu’ils nous ont bien pris".

L’heure n’est toutefois pas à la panique pour le portier français : "C’est le premier match, je ne vais pas m’inquiéter dès maintenant. Mais c’est vrai que si on veut marquer des buts, il faut forcément tirer et cadrer donc j’espère que les prochains matchs seront mieux".