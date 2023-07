"Duos en résonance" : le magnifique dialogue entre des artisans et des designers

Allier les techniques anciennes à de nouvelles formes. C'est aussi l'objectif du travail réalisé par le designer Serge Rusak, fasciné par la précision, et Bernard Van Ormelingen, horloger de formation et "guillocheur". "Moi je suis horloger-guillocheur, donc je réalise des cadrans de montre que je grave, confie Bernard Van Ormelingen. Cela prend environ 6 à 12 heures de travail par cadran. C'est un travail d'une extrême précision et évidemment je ne peux me permettre aucun défaut. Et pour ce projet-ci, et l'on va dire pour la première fois de ma carrière, j'ai dû couper dans le métal à la scie, le plier et le tordre".

La collaboration entre l'artisan et le designer s'est soldée par une œuvre ornementale qui symbolise le cloud. L'ancienne technique du guillochage s'attaque ici à représenter le nuage numérique, notion contemporaine s'il en est. Et le projet ne s'arrêtera pas là. "On veut un travail qui lévite, poursuit le jeune artisan. Dans les années à venir, nous avons pour ambition avec Serge Rusak de nous attarder au monde des cryptomonnaies que nous voulons associer aux plus vieux métiers d'art."