Duolingo : les données de 2,6 millions d’utilisateurs ont été piratées

Les données auraient déjà été mises en vente en janvier 2023, comme l’avait confirmé Duolingo au site The Record. La base de données fait donc son retour ce mois-ci sur un nouveau forum. Et pourrait intéresser des personnes malveillantes. Veillez donc à modifier votre mot de passe si vous utilisez Duolingo.

Plus globalement, vous pouvez entrer votre adresse mail sur le site "have i been pwned?" afin de savoir si vos données sont dans la nature, suite à une fuite. Le site indique que la récente fuite concernant les 2,676,696 comptes de Duolingo (sur les 74 millions que compterait la plateforme) a récemment été ajoutée à sa longue liste.