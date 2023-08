Duolingo : après les langues et les maths, place à la musique ?

Duolingo, l'application-phare d'apprentissage de langues, a étendu ses activités en 2021, avec la sortie de Duolingo Math. Et l’entreprise ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.

Duolingo Music est en effet en préparation, et devrait être prochainement disponible sur les boutiques d’applications, si on en croit les découvertes du développeur Steve Moser. Sur son compte X (ex-Twitter), Moser a partagé des illustrations provenant de cette future application.

À l’heure actuelle, on ne sait pas trop à quoi ressemblera cette application, ni quel sera son but (Apprendre les bases du solfège ? Apprendre à chanter ou jouer d’un instrument ?). Et de son côté, l’entreprise silencieuse sur cette future application. "Duolingo expérimente constamment de nouvelles fonctionnalités. Nous n'avons pas d'autres détails à partager pour le moment", a déclaré un porte-parole au site TechCrunch.

Quoi qu’il en soit, on devrait en apprendre plus prochainement lors de l’événement Duocon, qui aura lieu le 11 octobre prochain. L’occasion, peut-être, d’annoncer officiellement l’arrivée de cette troisième application.