Duo réussi pour Amy Lee d'Evanescence et Dave Stewart d'Eurythmics

Début février, le titre "Bring Me To Life" d’Evanescence a dépassé le milliard de vues sur Youtube. Le plus grand hit du groupe, sorti en 2003, a donc battu un nouveau record.

Ce clip, réalisé par Philipp Stölzl, a été ajouté à la plateforme en décembre 2009. Il rejoint ainsi les autres clips ayant cumulé plus d'un milliard de vues ces dernières années comme "Nothing Else Matters" de Metallica, "Thunderstruck" d'AC/DC, "Sweet Child O'Mine" et "November rain" de Guns 'N Roses, "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana, "In the End" et "Numb" de Linkin Park.