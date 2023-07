Dunkerque, terre industrielle, investit pour son avenir touristique.

Dans cette ville à une heure de Lille, le tourisme était "quasiment inexistant" en 2014, relève le maire Patrice Vergriete (DVG), tout nouveau ministre du Logement. "On s'était mis dans la tête qu’un bassin industriel ne pouvait pas avoir d'ambition touristique."

Dix ans plus tard, la région a le vent en poupe : selon la Communauté urbaine de Dunkerque (Cud) et l'office de tourisme, le nombre de visiteurs sur la zone a progressé en 2022 de 33% par rapport à l'été 2021 avec 131.425 personnes. Entre 2011 et 2021, le nombre de lits a augmenté de 205% en résidences de vacances et de 20% en hôtellerie, selon cette même étude.

L'offre hôtelière est aussi montée en gamme, notamment avec l'arrivée du Radisson Blu, hôtel quatre étoiles sur le front de mer, et quelque 2470 salariés travaillent désormais dans le secteur sur le territoire.