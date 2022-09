Dune, de Denis Villeneuve, remporte le Prix Hugo du meilleur long métrage

Le Prix Hugo est la plus prestigieuse des récompenses pour une œuvre de science-fiction ou fantasy. Créé en 1953, il doit son nom à Hugo Gernsback, fondateur d’un des premiers magazines de science-fiction américains, Amazing Stories.

Par le passé, les plus grands noms ont été récompensés par les Prix Hugo, comme JRR Tolkien (à titre posthume pour Le Silmarillon), Isaac Asimov (pour plusieurs nouvelles et romans, dont le Cycle Fondation), Ray Bradbury (Farenheit 451), George Lucas (Star Wars et Indiana Jones), Peter Jackson (trilogie du Seigneur des Anneaux), JK Rowling (Harry Potter et la coupe de feu), Stanley Kubrick (2001, Docteur Folamour et Orange mécanique), Antoine de Saint-Exupéry (Le Petit Prince), et HP Lovecraft (Mythe de Cthulhu).

Dans les autres catégories principales, le prix du meilleur roman a été attribué à Une désolation nommée paix (A desolation called peace) de Arkady Martine, la meilleure bande dessinée à Far sector de NK Jemisin, le meilleur court-métrage à The Expanse : "Nemesis games" de Breck Eisner, et la meilleure série littéraire à Les enfants indociles (Wayward Children) de Seanan McGuire.

La date de sortie au cinéma de la suite du film est prévue pour le mois de novembre 2023, et son tournage a débuté en juillet 2022.

Le palmarès complet est à retrouver sur le site officiel des Prix Hugo.