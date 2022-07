"Dune 2" : la production a officiellement commencé

"Dune 2" verra le jour et le 18 juillet, Warner Bros. a annoncé que la production avait déjà commencé ! Le premier volet a été véritable succès au box-office et a remporté 6 Oscars dont celui des Meilleurs effets visuels et celui de la Meilleure musique. La suite, dont la sortie est prévue pour novembre 2023, est toujours adaptée des livres d’Herbert.