Dune 2 et Aquaman 2 pourraient être décalés en 2024 pour cause de grèves

Aquaman et Dune sont loin d'être les seuls films affectés par les grèves. Car celles-ci ont un effet à plusieurs niveaux : dans l'immédiat avec les films en cours de promotion, en 2024 avec les films qui devaient être en cours de tournage en ce moment, et même à plus long terme avec les films pas encore écrits par les scénaristes. Ce sont ainsi les prochains Gladiator, Mission Impossible, Venom, Deadpool... qui sont impactés et pourraient bien mettre plus de temps que prévu à arriver sur les écrans.

C'est donc le bon moment pour profiter des nombreux films Hollywoodiens à l'affiche avant la disette qui s'annonce, qui sera néanmoins une excellente occasion de découvrir d'autres cinémas, d'Europe, d'Asie ou d'ailleurs...