Duke Nukem va connaître une adaptation au cinéma

Les créateurs de la série Cobra Kai vont s’attaquer à cette franchise légendaire. De quoi réjouir les fans de ce FPS culte, à l’humour bien particulier.

Qui n’a pas tenté d’imiter la voix de Duke Nukem quand il était plus petit (“Come get some !”) ? Et bien entraînez vos cordes vocales, car le Duke sera bientôt de retour, non pas sur console (dommage), mais sur grand écran.

La société Legendary Entertainment, qui produit déjà des films bourrins comme Godzilla vs Kong, a trouvé un accord avec Gearbox, détenteur de la licence. Derrière la caméra, on devrait retrouver le trio Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, qui a signé la série Cobra Kai, la suite à succès de la franchise Karate Kid.

L’équipe n’est cependant pas encore au complet selon The Hollywood Reporter. Un scénariste manque toujours à l’appel, et ce même si on ne s’attend pas à une montagne de subtilité. Quoiqu’il en soit, le retour du Duke devrait ravir les fans, même si, époque oblige, son côté fortement misogyne devrait (on croise les doigts) être fortement diminué, voire supprimé.

Rappelons que le passage du Duke au cinéma n’en est pas à sa première tentative. L’ancien catcheur devenu acteur John Cena devait incarner le personnage pour le compte de là Paramount, mais le projet était tombé à l’eau. Espérons que cette fois, il s’agisse de la bonne.