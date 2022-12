Dugarry tacle Deschamps et milite pour Zidane : "On s’est fait marcher dessus en finale de la Coupe du monde"

Dimanche, la France s’est inclinée contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Si cette finale, riche en rebondissements, est entrée dans la légende, elle aurait également pu faire pshiiit… sans le sursaut d’orgueil de Kylian Mbappé à dix minutes du terme. Trois jours après la rencontre, Christophe Dugarry, champion du monde 1998, ne s’est toujours pas remis des 80 premières minutes des Bleus et a réclamé du changement à la tête de l’équipe de France. Exit Didier Deschamps, bienvenue à Zinedine Zidane ?

"Je suis déçu et triste, d’abord. Et ensuite en colère, parce que c’était une finale largement à notre portée contre un adversaire qui est moins fort que nous. […] On s’est fait marcher dessus en finale de la Coupe du monde. Comment c’est possible ? Si c’était de la suffisance, il faut le dire. Si c’était physique, il faut le dire aussi. Pour que ça ne se reproduise pas. Comment on peut être aussi invisible, aussi peu inspiré avec le ballon, aussi loin dans les duels ? Ce n’est pas la défaite, le problème. Ce sont ces quatre-vingts minutes. Si on n’est pas champions du monde, c’est à cause de ces quatre-vingts minutes. Si on les joue à notre niveau, on gagne ce match sans problème et on est champions du monde. Je n’ose même pas imaginer ce qu’on aurait pris en 1998 si on avait fait 80 minutes comme ça en finale…", a confié, Dugarry, très énervé, au journal français L’Équipe.

Avant de s’en prendre à Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France : "qu’il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n’est pas mon problème, ce n’est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit Zinédine Zidane, j’ai envie de voir autre chose. Deschamps, j’entends ce qu’il dit, mais on ne peut pas dire que l’équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions (avec le Real Madrid, en 2016, 2017, 2018) et qui peut amener quelque chose à l’équipe de France".