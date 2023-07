Duff McKagan (Guns N' Roses) voit en Corey Taylor (Slipknot) un « jeune Springsteen »

Récemment, le bassiste de Guns N' Roses, Duff McKagan, a eu des mots gentils à l'égard de Corey Taylor, qu'il a comparé à un "jeune Bruce Springsteen" et "une véritable source d'inspiration".

Lors d'une récente apparition dans l'émission The Rockman Power Hour, le leader de Slipknot a été interrogé sur ce qu'il ressentait après avoir entendu ce compliment du bassiste. Il s’est dit reconnaissant, d’autant qu’il s’autodécrit comme quelqu'un avec qui il n'est pas "facile" de s'entendre.

Il a dit (tel que transcrit par Blabbermouth) : "Vous vous moquez de moi ? Il y a peu de personnes dans ce milieu pour lesquelles j'ai autant de respect que Duff McKagan. Non seulement c'est l'un de mes bons amis, mais humainement, il a non seulement tout vu, mais qui il a aussi l'enfer et en est revenu pour vivre et en parler, mec."

"Vous grandissez en regardant quelqu'un et vous vous dites 'Putain, c'est l'un des mecs les plus cools du monde', et tout d'un coup son numéro est dans votre téléphone, ça fait des choses à votre cerveau".

"Quand Duff a dit ça [à propos de moi], quand il l'a écrit, ça m'a beaucoup touché, parce que je n'ai pas toujours été la personne la plus facile à aimer dans ce milieu, disons-le comme ça. Parce que je suis très libre de mes opinions - c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai tendance à ne pas me retenir. Je ne suis pas un con, mais je ne lèche le cul de personne, mec ; je n'ai pas à le faire ".

"Alors quand quelqu'un comme lui dit ce qu'il fait... j'essaie de ne pas laisser le ballon de l'ego enfler, j'essaie de l'éclater avec autant d'aiguilles que possible, mais en même temps, c'est quelque chose d'énorme à vivre".

À propos de Springsteen et des autres figures de proue musicales qui ont influencé sa carrière en tant que leader, Corey Taylor ajoute : "Je mentirais si je ne disais pas que c'est un peu là que se situe ma vision de ce que je veux faire en tant qu'artiste solo - des touches de Springsteen, des touches d'Ozzy [Osbourne], beaucoup d'Alice In Chains et des vibes du genre. "

"En gros, j'essaie de mettre mon grain de sel dans tout ce que j'ai toujours aimé et de le faire pour le public. C'est donc génial, non seulement de ressentir l'appréciation, mais a fortiori de la part de quelqu'un comme lui, qui a parcouru le monde entier, qui fait partie de l'un des plus grands groupes de tous les temps, et qui est tout simplement l'un des meilleurs dans son domaine. Oui, c'est un vrai casse-tête. [Rires]".