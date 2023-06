Duff McKagan (Guns N' Roses) réunit Iggy Pop, Slash et Jerry Cantrell (Alice in Chains)

Alors que Guns N' Roses révélait un nouveau titre lors de son concert à Tel Aviv en début de ce mois de juin, Duff McKagan évoque le thème central de ce nouvel album : "Le fracas…. Les vagues en crête, la chute de tout ce qui vous entoure. La vie nous ballotte parfois, et nous ressentons le besoin de confort et l’attrait de la maison. Un navire ballotté comme un jouet par le Cap, les voiles déchirées et le bois gémissant sous les coups de boutoir de son lest… Âme qui tente de toutes ses forces de trouver la paix et un centre".

Il poursuit : "Trouvez un phare. J’ai mon phare… Sa balise qui tourbillonne dans l’obscurité avec sa chaleur et sa promesse d’éducation, d’amour, de rire et de tout ce qui est vrai. Ne veux-tu pas être mon phare, me donner de la lumière… Et me ramener à la maison ?"

La sortie de Lighthouse est prévue pour le 20 octobre. Découvrez déjà les titres qui le composent ci-dessous :

‘Lighthouse’

‘Longfeather’

‘Holy Water’

‘I Saw God on 10th St.’

‘Fallen’

‘Forgiveness’

‘Just Another Shakedown’

‘Fallen Ones’

‘Hope’ (feat. Slash)

‘I Just Don’t Know’ (feat. Jerry Cantrell)

‘Lighthouse’ (Reprise) (feat. Iggy Pop)