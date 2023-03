Duel Vingegaard-Pogacar sur Paris-Nice : "le sourire a changé de camp, il faudra essayer de remettre un uppercut demain"

Jumbo-Visma s’est imposé dans le contre-la-montre par équipe "new-look" de Paris-Nice. La formation néerlandaise n’a pas pu offrir le maillot jaune à Nathan Van Hooydonck, devancé d’une demi-seconde à peine par Magnus Cort Nielsen au Général. Mais TJV a repris la main dans le duel à distance avec Tadej Pogacar et UAE.



>>> Les classements après la 3e étape de Paris-Nice



La victoire de Jumbo-Visma était attendue, quand on sait que Roglic, van Aert ou Laporte n’étaient pas là. Cela en dit long sur la qualité des "jaune et noir" dans cet exercice. "C’est une des équipes les plus riches du monde et qui joue donc sur tous les tableaux tant dans les courses d’un jour que dans les courses à étapes. Et dans ces dernières on sait qu’il faut des fins rouleurs. La brochette de coureurs alignés était quand même très forte. Donc je ne suis pas surpris de les voir gagner. Avec Vingegaard candidat à la victoire finale, ils ont aussi une raison supplémentaire de gagner. C’est une des équipes les plus fortes du monde dans l’exercice. Une des parce que EF termine à une seconde et Jayco à quatre. C’est quand même impressionnant", analyse Gérard Bulens.