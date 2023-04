Duel Pogacar/Evenepoel : les cotations de l'équipe d'"On connait nos Classiques"

Remco Evenepoel Tadej Pogacar 28/30 27/30

Cyril Saugrain n'a pas hésité à distribuer des notes... parfaites pour les deux champions ! "On a deux hommes très solides sur cet aspect mental ! La pression glisse sur Remco Evenepoel, il est prêt. Tadej Pogacar la gère aussi avec aisance et avec beaucoup de recul. Il prend plaisir sur le vélo. Et ils sont tous les deux prêts à aller dans la difficulté, ce qui sera utile parce qu'on ne s'attend pas à une très bonne météo ce dimanche."

Pour Samuël Grulois, Tadej Pogacar a déjà prouvé sa force mentale, notamment sur le Tour de France de l'an dernier, où il est allé chercher des victoires d'étapes et d'autres maillots, quand le jaune lui a été confisqué par Jonas Vingegaard. Et il a pour lui aussi une force d'insouciance positive : "Quand on est fort, au-dessus du lot et avec des capacités hors normes comme lui, tout parait toujours un peu plus facile. Il a cette insouciance et ce sourire, sur le vélo mais aussi avant les courses, là où d'autres sont beaucoup plus fermés. Comme Remco, par exemple, certains matins. Mais le Belge a aussi beaucoup bossé l'aspect mental. Il a lu des bouquins sur la préparation mentale, et il a aussi traversé des moments plus difficiles après sa chute en Lombardie. Il avait en tout cas déjà cette énorme confiance en lui quand il était footballeur, il a amené cette confiance sur son porte-bagages en arrivant dans le monde du cyclisme."

Rodrigo Beenkens donne lui un léger avantage, actuellement, à Remco Evenepoel : "Dans ses derniers objectifs d'un jour, Remco a toujours réussi : Liège-Bastogne-Liège l'an dernier, la Clasica San Sebastian, le championnat du monde. C'est du 100% ! Pogacar, lui, a gagné de grandes courses cette saison oui mais il a été surpris dans le Poggio et n'a pas pu s'imposer à l'E3 (contre qui vous savez)." Et l'insouciance peut aussi jouer contre le Slovène : "On a l'impression qu'il est un parfois un peu distrait... On l'a vu sur certains secteurs pavés, ou sur son sprint au Ronde 2022... Il a des petits moments d'absence, là où Remco Evenepoel en a de moins en moins."