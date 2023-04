Duel Manuel Jous / Eby Brouzakis : Malines ou l'Antwerp, qui va gagner la Coupe de Belgique ?

Manuel Jous : "Les Malinois vont gagner parce que ça fait un mois et demi qu'ils ne se préoccupent plus du tout du championnat ! Ils ont tout laissé filer tellement ils sont focalisés sur cet objectif 'Coupe de Belgique'. Mais ils ont quand même réussi à se reconcentrer et se remobiliser au meilleur moment... Regardez les deux derniers matches : un partage contre La Gantoise et puis cette victoire au Sporting d'Anderlecht qui n'était pas nécessairement dans les plans mais qui constitue le meilleur coup de boost possible avant cette finale.

Malines, c'est une équipe qui s'articule autour de deux joueurs exceptionnels dans le milieu de terrain : le capitaine Rob Schoofs, qui a inscrit deux buts contre Anderlecht, et Geoffrey Hairemans avec ses stats formidables.

Je pense que cette équipe peut faire quelque chose, portée par l'engouement, par son fantastique public, et par son passé en Coupe aussi.

On rappelle que Malines a gagné le trophée en 1987 contre le FC Liège, ce qui lui avait ouvert les portes de la Coupe des Coupes, remportée l'année suivante pour ce qui reste à ce jour le dernier titre pour un club belge en Coupe d'Europe d'ailleurs. La dernière victoire malinoise en Coupe, en 2019, est une expérience un peu moins heureuse puisqu'on était dans la foulée du FootGate et que le FC Malines, puni, n'a pas pu participer à l'Europa League qui a suivi.

Je pense que les Malinois ont soif de revanche. Et donc ils vont prendre leur revanche."