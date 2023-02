Duel déséquilibré entre un Bruges en eaux troubles et un Benfica en pleine confiance ? Les cinq choses à savoir sur les Lisboètes

Un mix de jeunesse et d’expérience, c’est donc la philosophie de Benfica. Et cette année, pour encadrer Gonçalo Ramos, Florentino Luis, Antonio Silva ou Alexander Bah, Benfica peut compter sur des grands noms comme Nicolas Otamendi, Joao Mario, David Neres, Gonçalo Guedes ou Julian Draxler.

Attirer des joueurs comme Neres ou Guedes, c’est un signe que le défi est intéressant et que le projet sportif a été placé à hauteur quasi égale avec la recherche de bénéfice sur les transferts. Un projet de jeu intense, des jeunes joueurs qui se développent et un groupe qui semble soudé, Benfica a tout pour être la surprise de cette Ligue des Champions et Bruges devra être à la hauteur s’il souhaite continuer sa route et atteindre les quarts de finale.