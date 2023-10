Duel de la peur contre Luton Town : un match déjà crucial pour Vincent Kompany à Burnley ?

Optimiste devant l’éternel, le Belge a par ailleurs réaffirmé sa confiance en son équipe. Pour lui, Burnley développe du bon football et se crée assez d’occasions. Reste désormais à les mettre au fond : "On a montré de belles choses collectivement ces derniers matches. Maintenant, il s’agit d’aller chercher des résultats. On n’en a pas été loin à deux reprises, on va continuer à se battre. Cela ne sera pas facile mais on va aller chercher ces bons résultats."

Alors, méthode Coué ou vraie confiance en une équipe qu’il a remodelée à sa façon ? Sans doute un peu des deux. Toujours est-il que ce mardi soir, Burnley a une vraie opportunité de grappiller sa première victoire de la saison. Alors, déjà un match clé dans l’esprit de Kompany ? Ce serait bien mal connaître le bonhomme : "Ce sera un match comme un autre. C’est un exercice mental pour moi d’essayer de ne faire aucune distinction. C’est comme ça que j’ai été elevé, c’est comme ça que je connais le football. Mais on a hâte de retrouver nos vieux amis."

Des vieux amis de Luton Town que Kompany connaît bien. La saison dernière, en Championship, les Clarets avaient en effet enquillé un 4/6 contre les Hatters (1-1 à domicile, 0-1 à l’extérieur), confirmant leur supériorité à l’échelon inférieur. Reste désormais à surfer sur cette vague pour enfin vaincre le signe indien et s’offrir un peu de répit en fond de classement.