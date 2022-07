Ducobu Président ! : demandez le programme

Fidèles au poste on retrouve autour de lui, Frédérique Bel dans le rôle d’Adeline Gratin, Loïc Legendre dans celui d’Hervé Ducobu, Emilie Caen pour interpréter Melle Rateau et bien sûr Gérard Jugnot en Monsieur Kitrich. Ce dernier comme à son habitude offrira son savoir-faire en matière de triche et sera l’un des grands soutiens de l’élève Ducobu lors de la campagne électorale, et une fois l’élection gagnée. Une campagne électorale qui a tout d’une vraie avec ses candidats et leurs programmes, ses slogans, ses alliances, ses trahisons, ses coups bas… mais à hauteur d’enfants et pour un maximum de gags, de rebondissements, et de guéguerre (indispensable !) entre Monsieur Latouche et l’élève Ducobu.

N'hésitez pas Votez Ducobu pour votre prochaine séance de cinéma !