DuckDuckGo bloque enfin les trackers de Microsoft

On vous en parlait en mai dernier : le navigateur privé DuckDuckGo bloque les trackers… sauf ceux de Microsoft. Un problème que DuckDuckGo avait reconnu à demi-mot, tout en soulignant que “les utilisateurs bénéficient toujours de plus de protection de la vie privée avec DuckDuckGo qu’en utilisant Safari, Firefox et d’autres navigateurs.”

Mais cette justification n’était pas suffisante pour de nombreux utilisateurs. Logique, quand on sait que DuckDuckGo met constamment en avant son respect de la confidentialité dans sa communication. Trois mois après la polémique, Gabriel Weinberg, fondateur du moteur de recherche, annonce donc que son entreprise fait marche arrière.

“Au cours de la semaine prochaine, nous étendrons les scripts de suivi tiers que nous bloquons pour inclure des scripts de Microsoft dans nos applications de navigation (iOS et Android) et nos extensions de navigateur (Chrome, Firefox, Safari, Edge et Opera), avec des applications bêta à suivre dans le mois prochain.”