Ducasse de Mons: beaucoup de monde et d'ambiance pour les répétitions du Doudou

À Mons le Doudou est déjà bien lancé : il ne reste plus qu’une nuit avant le célèbre combat entre Saint-Georges et le dragon. Dans les rues ce samedi après-midi, plusieurs cortèges ont sillonné les rues de Mons pour les dernières répétitions. Et le dragon est notamment sorti de sa caverne… Il y avait déjà du monde pour admirer le spectacle.