Ducasse de Mons : 250.000 personnes ont participé au Doudou, un record

Les Montois n’ont pas attendu ce dimanche pour faire la fête mais la journée constitue le point d’orgue du Doudou ou de la traditionnelle "Ducasse de la Trinité" qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de personnes. Messe, cortège de Saint-Georges, pose de la châsse de Sainte Waudru sur le Car d’Or, procession et montée du Car d’Or sur la Rampe Saint-Waudru à midi, combat dit "Lumeçon" une demi heure plus tard sur la Grand’Place… Le Doudou est une mélodie populaire et vivante écrite sur du papier à musique.

Quelque 250.000 personnes se sont rendues aux festivités de la Ducasse de Mons depuis le 31 mai, selon la porte-parole du bourgmestre de Mons, Shahiness Benabdelouahed. Un "record" notamment en termes sécuritaires et événementiels.