Ducasse d’Ath : vers la fin du Black face ?

Depuis plusieurs années, la ducasse d’Ath, un événement folklorique belge très connu, fait débat.

Pourquoi ? À cause d’un personnage : le noir Sauvage.

Le sauvage, c‘est une vieille histoire qui date de 1873. Selon la légende, des marins l’auraient capturé sur une île et l’auraient présenté à la foule. Le prisonnier était un peu fou et il portait des chaînes, un anneau dans le nez et des plumes sur son chapeau.

Si à la base le sauvage est une personne imaginaire, tous ces éléments font penser à une personne afro-descendante et à l’esclavage. Du coup, des collectifs antiracistes ont commencé à protester contre la ducasse.

Ils parlent de négro phobie, de blackface et de racisme. Depuis, à Ath, ils ont réfléchi pour changer la tradition : le sauvage change de nom et de look. Il devient un diable, il garde son grimage noir mais aura aussi des nuances de rouge. C’est une décision qui divise les habitants : il y a le clan de ceux qui voulaient garder la tradition sans la changer. Et le clan de ceux qui voulaient faire évoluer le personnage pour s’adapter à la société multiculturelle d’aujourd’hui.

L’Unesco les avait retirés de la liste du patrimoine immatériel en décembre.

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.