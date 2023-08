Ducasse d’Ath : une journée particulière où le Sauvage deviendra le Diable

Un week-end festif : le programme

Célébrée depuis le Moyen Âge, la ducasse d’Ath doit une partie de sa renommée à ses géants. Ces mastodontes de plus de 100 kilos, hauts de plusieurs mètres, qui voyagent et dansent grâce à des "porteurs", sortent à plusieurs reprises. Après avoir "brûlé ses marronnes", le vendredi, le géant Goliath ("Gouyasse" en patois) se marie le samedi. Cette journée est émaillée de moments "rituels". A midi, "Julienne", la grosse cloche de l’église Saint-Julien, annonce le début officiel de la fête. Le mariage de Goliath (Gouyasse en patois) avec Madame Goliath se déroule dans l’après-midi. Vers 15h00, les futurs époux défilent et dansent de l’hôtel de ville à l’église Saint-Julien, où sont célébrées "les vêpres". Retour Grand Place vers 17h pour le "combat" de David contre Goliath, le point d’orgue de la journée. Le jeune berger, incarné par un petit Athois, affronte le géant. Les protagonistes récitent un dialogue, "le Bonimée", avant leur lutte traditionnelle. Si le Berger remporte le combat (comme l’an dernier…), le couple de géants danse une nouvelle fois sous les "vivas" de la foule. Dans les familles et dans les restaurants, on sort la tarte traditionnelle, la tarte à "Masteilles", spécialité culinaire préparée exclusivement pour la ducasse. Des concerts, un défilé aux flambeaux sont prévus en soirée.

Le dimanche est réservé au cortège traditionnel. Départ à 9h45, face à la gare. Sept géants, huit chars allégoriques, des fanfares et des groupes historiques défilent dans les rues de la ville jusqu’en début d’après-midi. Le cheval Bayard, qui pèse plus de 630 kilos, danse et se cabre à plusieurs endroits. Il est porté par seize hommes. Bayard fête cette année ses 75 ans.