Ducasse D’Ath : "Nos traditions peuvent évoluer" défend Patrick Charlier, directeur d’Unia

Et quid des statues ?

Dès lors, que faut-il faire des statues qui évoquent directement ou indirectement la colonisation ou le racisme ? Pour le directeur d’Unia, leur suppression n’est pas souhaitable. Il faut avant tout expliquer et contextualiser leur présence.

Faire évoluer la tradition

Pourquoi alors ne pas garder nos traditions telles quelles, en y ajoutant aussi des explications ? Selon le directeur d’Unia, nos traditions peuvent évoluer : "Notre folklore et nos traditions peuvent évoluer, comme cette année à Namur, avec des femmes qui ont pu faire le combat des échassiers. Ou encore, on ne jette plus non plus des chats du haut de la tour d’Ypres au nom du bien-être animal, mais des poupées. On peut donc faire évoluer nos traditions pour qu’elles correspondent à nos valeurs actuelles."