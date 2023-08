Ducasse d’Ath : l’heure des derniers préparatifs

C’est dans un garage situé dans le centre d’Ath que la magie opère. Arlette Vermeir, habilleuse des géants et couturière, veille au grain. Il faut ajuster les costumes et opérer les dernières retouches. Et parmi les géants, il y en un ou plutôt une qui retient particulièrement son attention. "Il y a beaucoup de travail. Il y a déjà toutes ses dentelles qu’on doit lui mettre. Il y a plein de points que les gens ne voient pas". Elle parle de madame Goliath. La future mariée doit être fin prête pour le grand jour.