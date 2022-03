Dubaï veut se positionner en tant que "hub crypto émergent" grâce à l’art numérique

L’art numérique fait une première apparition à la principale foire d’art contemporain au Moyen-Orient organisée à Dubaï, dans le riche émirat du Golfe qui veut devenir un hub international des cryptomonnaies.

Cette 15e édition d’Art Dubaï, qui a accueilli jusqu’à dimanche plus d’une centaine de marchands d’arts locaux et étrangers, a dédié une aile entière à l’art virtuel, regroupant 17 galeries et plateformes de vente de NFT ou objets numériques authentifiés.

Les NFT - "non-fungible tokens", jetons non fongibles en français – sont des certificats d’authenticité et de propriété infalsifiables, basés sur la technologie des chaînes de blocs ("blockchain"), la même que celle qui authentifie les transactions d’échanges de cryptomonnaies.