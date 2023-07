"Dubaï, un grand scandale où les oligarques sont tranquillement installés avec leur argent" selon Renaud van Ruymbeke

"Le juge d’instruction doit mettre de la distance entre lui et les médias ce qui lui permet de garder sa liberté et d’être garant des libertés. On ne doit pas servir la thèse qu’ils veulent nous vendre ou qu’ils croient de bonne foi. Ils servent l’immédiateté et peuvent être manipulés" confie Renaud van Ruymbeke qui, dans les années 90, a eu affaire avec les financements illégaux des partis politiques aussi bien socialiste que républicain : "La médiatisation était relative, mais il y a eu une bascule. Les politiques ne pouvaient plus étouffer cette corruption. C’était aussi le cas en Espagne et en Italie et aussi en Belgique avec Michel Claise. Mais encore aujourd’hui, les politiques n’acceptent pas que les juges cherchent 'midi à quatorze heures' dans leurs affaires".