Dubaï : première défaite en 2023 pour Novak Djokovic, battu par Daniil Medvedev en demi-finale

Première défaite en seize rencontres pour Novak Djokovic cette année ! Daniil Medvedev a mis fin à l’invincibilité du numéro un mondial en 2023 en demi-finale du tournoi ATP 500 de Dubaï. Le Russe s’est simplement montré plus fort que le Serbe dans cette rencontre. Il l’a battu sur un double 6-4 en un peu plus d’une heure et demie de jeu. Medvedev réalise une série impressionnante de treize victoires consécutives.

Djoko restait sur un sans-faute cette année avec des titres à Adélaïde et à l’Australian Open. Sa dernière défaite en match officiel remontait au 6 novembre en finale du Masters de Paris-Bercy contre Holger Rune. Il s’était également incliné lors d’une exhibition aux Emirats Arabes Unis contre Alexander Zverev le 20 décembre 2022.

En finale, Medvedev affrontera Andrey Rublev, vainqueur de sa demi-finale face à Alexander Zverev un peu plus tôt dans la journée, 3-6, 6-7 (9/11).