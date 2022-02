Dubaï : la princesse Latifa, fille du souverain, assure à l’ONU qu’elle "va bien"

La princesse Latifa, fille du souverain de Dubaï qui avait affirmé l’année dernière être détenue en otage, a assuré à la Haute Commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU "qu’elle allait bien" lors d’une rencontre à Paris, en partie en privé, a tweeté le Haut-Commissariat vendredi.

La rencontre avec Michelle Bachelet a eu lieu dans la capitale française, à une date non précisée dans le tweet, "à la demande" de la princesse, qui avait défrayé la chronique il y a un an après avoir dit être retenue en "otage" et craindre pour sa vie dans des vidéos diffusées mi-février 2021 par des médias britanniques.

"Latifa a fait savoir à la Haute Commissaire qu’elle allait bien et elle a exprimé le souhait que l’on respecte sa vie privée", indique le tweet.

Les services de Michelle Bachelet n’ont pas répondu dans l’immédiat à l’AFP, sur la date de la rencontre ni si Michelle Bachelet estime que la princesse était sincère et pouvait s’exprimer librement.

La photo accompagnant le tweet montre les deux femmes côte à côte devant une bouche de métro de la station Chaussée d’Antin, dans le 9e arrondissement de Paris. Elles esquissent chacune un léger sourire.

Le tweet précise que c’est le conseil légal de la princesse qui a fait les présentations avant la rencontre privée entre les deux femmes.