Dubaï, Eldorado des narcotrafiquants recherchés par la Belgique. Stop ou encore ?

Les choses pourraient-elles changer ? En tout cas, les lignes bougent, doucement. Ces derniers mois, les Emirats arabes unis ont consenti à extrader quelques gros bonnets vers l’Europe : un " roi du shit " extradé vers la France, un patron de la Camorra renvoyé vers l’Italie, un chef redouté de la " mocro-mafia " redirigé vers les Pays-Bas. Puis en décembre dernier, les autorités belges et émiraties ont signé deux accords. Le premier réglemente l’extradition des criminels. Le second porte sur l’entraide judiciaire qui doit permettre la saisie des revenus tirés du crime. La justice et la police belges fondent leurs espoirs dans ces accords. Espoirs déçus dans le cas de Nordin El H. La Haute Cour de Dubaï vient de refuser l’extradition de ce caïd anversois du milieu de la cocaïne, pour des raisons de procédure.