Dua Lipa poursuivie au tribunal pour avoir publié une photo d’elle-même sur Instagram

Le photographe Robert Barbera estime que Dua Lipa a commis une violation du droit d’auteur en utilisant ses clichés. Il s’agit de photos publiées en juillet 2018 sur Instagram.

L’avocat Craig Sanders déclare dans cette plainte : "Sans la permission ou l’autorisation du demandeur, le défendeur a volontairement sélectionné, copié, stocké et affiché chacune des photographies protégées par le droit d’auteur du demandeur ". La chanteuse a été poursuivie pour la même chose plus tôt dans l’année pour une photo d’elle, volée à l’aéroport en 2019. Elle faisait la file, vêtue d’un grand chapeau, son passeport et son billet à la main.

Ce n’est pas la première fois que Barbera fait appel à la justice pour ce genre de faits. Il a déjà poursuivi Ariana Grande en mai 2019 et en janvier 2020, ainsi que Justin Bieber en octobre 2019 nous apprend Bilboard.

A chaque fois, Barbera et Integral Images demandent des dommages-intérêts et une restitution des bénéfices liés à l’utilisation des photos. Car le paparazzi affirme que ses images sont utilisées dans un but commercial, que le flux instagram de Dua Lipa agit comme un outil marketing pour sa musique et qu’ainsi, l’artiste bénéficie financièrement de la publication des photos.

Il est vrai que la loi sur le droit d’auteur signifie que le photographe détient les droits, y compris sur la personne photographiée. En Belgique, cette loi s’applique seulement si les photos sont originales.

Le procès a été rejeté avec préjudice, donc la plainte ne peut pas être à nouveau déposée.