Dua Lipa partage sa vision de la féminité mais aussi de la masculinité toxique

Dua Lipa, star de la pop est aussi égérie beauté. C’est d’ailleurs dans le cadre de la promotion du nouveau parfum d’une grande maison française qu’elle a récemment accordé une série d’interviews. Elle y évoque sa vision de la liberté et de la féminité, mais également ses passions et engagements.

Quand la journaliste de Madame Figaro lui demande de définir la liberté elle répond : "C’est la capacité à faire entendre sa voix et à faire des choix. D’avoir réellement une autonomie totale de son corps et de ce que l’on en fait, des choses qu’on dit, des choix que l’on fait. De vivre sa vie de manière réellement authentique. C’est difficile avec tout ce qu’il se passe dans le monde actuellement… " Mêmes réflexions du côté du magazine Numéro où elle évoque : "La possibilité, pour une femme, de faire les choses selon ses propres conditions. Les femmes prennent de plus en plus le contrôle sur leurs vies et on a beaucoup plus d’espace pour être nous-mêmes, celles que l’on veut vraiment être et exploiter pleinement notre potentiel." Elle concède : "Mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer vers la liberté."

Liberté également de ne pas considérer la féminité comme l’apanage des femmes. Elle affirme, dans Madame Figaro : "Cette féminité, nous devrions pouvoir la trouver aussi bien chez les femmes que les hommes, c’est très important."

Et qu’entend-elle par féminité ? "C’est d’apprécier sa vulnérabilité et sa force. C’est d’utiliser à son avantage tous ces aspects qu’on nous a appris à considérer comme des faiblesses. Il existe une masculinité toxique qui nous empêche d’exprimer nos sentiments, alors qu’il y a tellement de force à être vulnérable."

L’artiste britannique de 27 ans, ambassadrice d’honneur du Kosovo (elle est d’origine albanaise), a également lancé un podcast où elle interviewe des personnalités inspirantes et engagées et une newsletter hebdomadaire qui rassemble ses derniers coups de cœur culturels et autres centres d’intérêt. Comme le yoga et la cuisine pour lesquels elle propose d’ailleurs des tutos.