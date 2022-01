Dua Lipa: le nouvel album, sur les rails, ne plaira pas forcément aux fans

L’année 2022 s’annonce aussi bien remplie que 2021 pour Dua Lipa avec un nouvel album en chantier.

Dua Lipa est aujourd’hui la 4ème artiste la plus streamée au monde (derrière The Weeknd, Justien Bieber et Ed Sheeran), mais la première chanteuse devant Adele (qui se retrouve en 5ème place). Levitating était sa chanson la plus jouée sur les plateformes en 2021 avec 1,2 milliard de streams. Et maintenant, elle lance un podcast et une newsletter, Service 95 (pour s'abonner: www.service95.com), – 95 comme l’année de sa naissance, tiens comme Angèle et le nom de son dernier album, Angèle qui a elle aussi lancé une newsletter, bref - et part enfin en tournée (elle sera le 6 mai au Sportpaleis d’Anvers) pour son album Future Nostalgia voilà bientôt 2 ans. Un album sur lequel elle aura tiré autant qu’elle le pouvait.

Alors va-t-elle profiter du deuxième semestre de 2022 pour souffler ? Non. Pour elle, il est déjà temps de passer à la suite… Une suite qui prendra la forme d’un nouvel album dont l’écriture est déjà bien avancée et qui risque de créer des surprises voire des déceptions. Elle vient de confirmer au Wall Street Journal qu’elle travaillait dur sur son troisième album, en évoquant les fans qui seront, dit-elle "surpris lorsqu’ils entendront les nouvelles chansons".

"En toute honnêteté, ce n’est probablement pas ce que mes fans veulent entendre de moi" a-t-elle déclaré."

Ce troisième album va donc, semble-t-il, prendre ses distances avec Future Nostalgia. "J’ai fait beaucoup écrit et beaucoup enregistré", a-t-elle ajouté. Bien qu’elle a ajouté que le disque était "toujours en forme d’embryon" et qu’elle n’était "pas pressée" pour le dévoiler mais que bon quand même ça "commençait à prendre forme".

Elle a même précisé : "Il a une direction, une vision précise. Il a même un nom, auquel je pense déjà. Ça a juste été amusant d’expérimenter. Je veux toujours faire de la musique pop, mais il aura son propre son, unique et différent qui s’écarte de Future Nostalgia".