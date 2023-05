Dua Lipa lance son club de lecture

Dua Lipa, star internationale, est également une grande lectrice. Une passion qu’elle compte désormais partager avec sa communauté en lançant un club de lecture. Comme elle l’explique sur les réseaux sociaux, chaque mois elle mettra en avant un livre qu'elle a aimé et pour lequel elle proposera des contenus bonus comme l’interview de son auteur ou un décryptage du contexte dans lequel le récit est né.

Ce club de lecture est baptisé Service95 Book Club en référence au nom de sa plateforme et de sa newsletter hebdomadaire, Service 95, à travers lesquelles la chanteuse partageait déjà depuis plusieurs mois une série de recommandations en lien avec ses centres d’intérêt.

La lecture en fait partie. Dua Lipa confie : "Depuis toujours, j’emporte avec moi un livre partout où je me rends. La lecture est une composante majeure de ma vie et l’une de mes plus grandes joies." Sur les photos qui accompagnent l’annonce du lancement de ce club de lecture on peut en effet voir la star enfant à la plage, un livre à la main. La chanteuse se réjouit de "partager cette joie de la découverte avec les autres" et conclut : "J’ai tellement hâte de lire avec vous".

Ce n’est pas la première fois que Dua Lipa partage ses conseils de lecture mais désormais, l’exercice deviendra récurrent et plus approfondi. Le livre qui a l’honneur de lancer officiellement son club de lecture est Shuggie Bain de Douglas Stuart. L’artiste commente : "L'histoire d’un jeune garçon qui grandit avec une mère alcoolique dans les années 1980 à Glasgow a totalement conquis mon cœur et j’ai hâte que nous l’explorions ensemble."

Avec ses bons plans lecture, sa collection estivale exclusive avec Donatella Versace, sa participation en sirène au futur blockbuster "Barbie" et le podcast "Dua Lipa At Your Service" qu’elle continue d'alimenter, Dua Lipa sera décidément à nos côtés tout l’été.