Dua Lipa : la reine du Primavera Sound de Barcelone !

Un show 5 étoiles

Au niveau du show, le concert n’aurait pas eu la même saveur sans les danseurs 5 étoiles de la pop star britannique. Ils ont tout simplement mis le feu à la scène en accompagnant Dua Lipa dans une choré différente sur chaque morceau. Mention spéciale pour la choré en roller ainsi que celle du porté super impressionnant qui présentait Dua comme une déesse.



La troupe a même eu droit à un solo pendant lequel on a pu se rendre compte de leur talent. Ils ont été ovationnés par le public, en transe !

Cette effervescence s'explique aussi par le rythme soutenu et impressionnant avec lequel Dua Lipa enchaînait les titres. C’est à se demander quand elle prend le temps de respirer. On ne venait pas simplement voir un concert, c’était une prestation, un spectacle !

En seulement 2 albums, Dua Lipa est très clairement devenue la plus grande pop star de notre génération.

Par contre, on a eu droit à très peu d’interaction avec le public à part un moment d’émotion quand elle s’est rendu compte du monde qui était présent après 2 ans de pause. Elle a eu les larmes aux yeux, elle a pris le temps de profiter de cet instant. C’est un moment marquant dans la carrière d’une artiste de se rendre compte de l'impact de sa musique.



Et c'est normal : ce spectacle, elle l’a bossé pendant deux ans, et ça se sent, c’est une machine bien huilée, rodée, qui permet de profiter pleinement de ses titres sur scène.

Au niveau de la scénographie, c'était une proposition plus sobre que celle qu’on peut voir lors de sa tournée, pas de plateformes dans les airs, pas de changement de tenue, mais ça n’enlève rien à la qualité du spectacle dont Barcelone a été témoin.

Elle a vraiment réussi à créer une boîte de nuit à ciel ouvert avec un show de lumières tout simplement dingue pour l’accompagner. Barcelone a vibré, et Primavera a trouvé sa queen !

La fin du concert était un combo foutrement efficace, entre Cold Heart où toutes les lumières étaient allumées et un final enchaînant Don’t Start Now et Levitating. Heureusement le show ne durait pas plus longtemps, ça devenait compliqué de respirer !