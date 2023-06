Dua Lipa gagne le procès pour plagiat sur "Levitating"

Le 2 mars 2022, un groupe de reggae basé en Floride a déposé une plainte pour plagiat à l’encontre de Dua Lipa devant une cour de Los Angeles. Artikal Sound System reprochait à l’artiste britannique d’avoir plagié leur morceau "Live Your Life" sortie en 2017 sur son "Levitating" en 2020.

Même si la ressemblance est présente et que les plaignants assurent que leur chanson était connue et donc que les auteurs-compositeurs de "Levitating" l’avaient forcément entendue, la juge trouvait cet argument "générique ou trop substantiel". Elle précise pour Billboard, "Le fait que les plaignants ne précisent pas à quelle fréquence ils ont interprété Live Your Life en public au cours de la période spécifiée, où ces interprétations ont eu lieu et la taille des salles et/ou du public empêche la cour de conclure que les interprétations en direct de la chanson par les plaignants ont contribué de manière plausible à sa saturation des marchés sur lesquels les défendeurs l’auraient rencontrée". Une autre allégation qui ne prouve rien selon la juge précisait que "l’un des coauteurs de Lipa avait déjà travaillé avec une femme à qui le beau-frère d’un des membres du groupe aurait enseigné la guitare".

La juge leur a tout de même accordé la possibilité de mieux rédiger leur copie en apportant plus d’éléments. Mais le magazine RollingStone vient d’annoncer que le groupe Artikal Sound System a abandonné la poursuite et ne souhaite pas modifier sa plainte.

Ce n’est pas la première fois que Dua Lipa est poursuivie pour cette chanson. Dans un autre procès, L. Russel Brown et Sandy Linzer ont affirmé que "Levitating" copiait leur chanson "Wiggle and Giggle All Night" de 1979. Ce à quoi l’avocate de la chanteuse a répondu "Les similitudes alléguées – une gamme dans laquelle chaque hauteur est répétée sur des notes régulièrement espacées et un rythme de clave commun – ne sont pas protégeables et résultent de l’utilisation fortuite d’éléments musicaux de base".