Dua Lipa et Donatella Versace annoncent une collection estivale exclusive

Dua Lipa et Donatella Versace s’allient pour une collection aux couleurs de l’été, "La Vacanza", qu’elles présenteront lors d’un défilé à Cannes.

Après avoir enfilé une sublime robe Chanel au Met Gala pour rendre hommage à Karl Lagerfeld, Dua Lipa s’associe à Donatella Versace pour "une collection de pièces inspirées par les vacances d’été", comme le mentionne Harper’s Bazaar, selon Konbini, qu'elles ont baptisé "La Vacanza".

Proches depuis plusieurs années, Dua Lipa et Donatella se réjouissent de leur collaboration qu’elles ont hâte de présenter le 23 mai prochain lors d’un défilé "spécial et intime", comme l’exprime Donatella sur Instagram, durant le Festival de Cannes. "Je suis absolument ravie d’avoir conçu avec Donatella la collection féminine ‘La Vacanza’ pour Versace. Elle et moi avons tissé un lien très fort au fil des années, et je suis très reconnaissante du soutien qu’elle et toute l’équipe m’ont apporté depuis le début de ma carrière. Ça a été comme un rêve, d’avoir l’honneur de créer cette collection avec elle et qu’elle laisse libre cours à toutes mes inspirations estivales. Je suis très fière de cette collection et j’ai hâte de la présenter à Cannes", a déclaré la chanteuse de 27 ans.

Pour l'instant, on ne sait rien de la collection "La Vacanza" si ce n'est qu'elle sera disponible dès le 23 mai dans les boutiques de la marque de luxe ainsi que sur son site.