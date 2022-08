Dua Lipa donne des cours de yoga gratuits !

Besoin de relâcher la pression ? Participez aux séances de yoga de Dua Lipa !

Entre ses concerts, apparitions publiques, shootings et sessions studio, Dua Lipa doit décompresser. Pour ce faire, elle pratique quotidiennement le yoga avec sa coach Annie Moves. "Le yoga permet de m’ancrer dans l’instant présent et de me sentir aussi bien physiquement, grâce aux mouvements et étirements, que mentalement, grâce aux exercices de respiration profonde qui calment mes pensées.", a déclaré l’artiste selon Vogue.

Sur sa plateforme culturelle, Service 95, Dua Lipa endosse le rôle de coach. En effet, en plus de ses tips, coups de cœur et newsletters, elle propose une série de podcasts, "Summer Séries", permettant de faire une détox afin de se sentir bien pour la rentrée qui peut être une source de stress. Pour sa première vidéo de 30 minutes, elle pratique le yoga flow (yoga vinyasa) où toutes les postures sont calquées sur le rythme respiratoire. Cela permet la connexion "esprit-corps" et ensuite, une déconnexion plus intense.

Pour proposer des séances adaptées aux débutants comme aux plus confirmés, l’interprète de "New Rules" a travaillé avec sa coach. Prenez tout de même votre temps si les séances vous intéressent et veillez aux signaux envoyés par votre corps pour signaler que ses limites ont été atteintes.

En plus d’être dispo sur la plateforme Service 95, les séances de yoga de Dua Lipa sont également postées sur YouTube.