Du yoga pour mieux courir ? C'est possible grâce au running yoga !

Qui a dit que la course ne se travaillait qu'avec des baskets au pied ? C'est le but du "Run N Yoga", une routine qui incorpore une séance de yoga dans votre préparation sportive. En effet, le yoga, déjà en place au sein des préparations physiques des équipes professionnelles de football et de baseball américains, permet d'étirer et assouplir tout le corps en s'adressant à toutes les chaînes musculaires, notamment les trois grands muscles des jambes très sollicités en running : les ischios (arrière de la cuisse), les quadriceps (avant de la cuisse) et mollets.

À la différence de la course, qui a un impact sur les mêmes muscles, le yoga donne une approche non mécanique du corps. Cette pratique est très intéressante pour le coureur, car elle va travailler à la fois la récupération, l'endurance grâce au travail du souffle et la flexibilité grâce à une meilleure répartition des charges musculaires, explique Barbara Vivarelli, enseignante de Running Yoga dans la région liégeoise.