Du vent dans les voiles de la Cop 27, Cap sur Charm el-Cheikh

Aline et Damien sont tous deux originaires de Belgique, Aline a fait des études d’ingénieur architecte et Damien d’électromécanique.

Aline est allée au Kenya pendant 5 mois en tant qu’architecte bénévole, juste avant qu’ils achètent leur voilier. C’est cette expérience-là qui leur a donné envie d’ajouter du sens à leur voyage en voilier et de créer le projet Sea The Plastic. Ils avaient déjà une bonne expérience en voile, Damien étant skipper pour son club de voile, l’ULYC. Et, comme il était très manuel et électromécanicien, ça a beaucoup aidé pour les rénovations du bateau. Aline avec ses compétences de graphisme et design, s’est occupée de toute la communication du projet et la création des films et la recherche de partenaires.

Pour aller plus loin, ils se sont associés à une asbl Suisse nommée Oceaneye et embarquent à bord des équipements leur permettant de récolter des échantillons de micro-plastique.