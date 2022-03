Du vélo sur une piste de karting, un rythme de folie pour des images impressionnantes, voici la Rad Race

Les meilleurs coureurs et coureuses se sont donné rendez-vous à Berlin pour l’édition 2022 du "Last women and men standing" (la dernière femme et le dernier homme debout). Le déroulement est assez simple. Il s’agit d’une course par élimination disputée sur une piste de karting.64, 32e, quarts, demies et finale, les confrontations à 8 s’enchaînent à un rythme de folie sur des "fixies", des vélos à pignon fixe et sans frein. Les organisateurs comparent cette course à un pogo géant.



La Rad Race 2022 a, à nouveau, sacré le Britannique Alec Briggs chez les hommes et la Suissesse Thelma Friis-Lund, coursière dans la vie de tous les jours.