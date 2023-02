Du vélo d'appartement au Tour de France : quand le cyclisme virtuel devient outil de détection

Ce réalisme a séduit de nombreux cyclistes qui utilisent les plateformes interactives pour s'entraîner voire comme discipline à part entière. La pratique a explosé pendant la crise sanitaire et les confinements qui ont conduit des centaines de milliers de cyclistes à se rabattre sur leur salon ou leur garage pour pédaler.

Pour les équipes professionnelles, elles sont devenues un vrai outil qui leur offre une base de données gigantesque pour mesurer en un clin d'oeil le potentiel physiologique de milliers de potentielles recrues. Et de prospecter à moindre coût dans des endroits lointains comme l'Australie ou l'Afrique.

"En course, un dénicheur de talents peut voir ce qu'un coureur est capable de faire. Mais s'il veut connaître ses capacités physiques, il devra ensuite lui demander de venir faire des tests avec l'équipe. Avec Zwift, il peut voir toutes les données immédiatement", explique à l'AFP le porte-parole de la plateforme, Chris Snook.

De plus en plus d'équipes ont ainsi noué des partenariats avec ces plateformes pour offrir des contrats d'un an aux vainqueurs de sélections en ligne.

Jay Vine -"notre success story", dit Snook- avait presque fait une croix sur une carrière pro lorsqu'il a remporté, à 25 ans, la "Zwift Academy" lui ouvrant les portes de la formation belge Alpecin.

Depuis, il a gagné deux étapes du Tour d'Espagne avant d'être recruté cet hiver par l'équipe UAE pour devenir le lieutenant de Tadej Pogacar.

"Dire que la Zwift Academy a changé ma vie est un euphémisme", insiste le coureur australien.