Du veau, du thon : du vitello tonato !

Vitello tonato : la recette originaire du Piémont fait fureur depuis quelques années sur les tablées. Une association détonante mêlant de la viande de veau et une sauce au thon. Sceptiques ? Essayez plutôt la recette du chef Timon Michiels de la table Carcasse, élue meilleure table de steak d’Europe et invité de l'émission Bientôt à table - RTBF.be

Ingrédients : 4 belles tranches de viande de veau 'vitello'

Une tranche de pain blanc

3 tomates cerise

Shiso mauve (petite pousse légèrement piquante)

Zeste de citron vert Pour la sauce au thon : 150g thon en boîte

150g bouillon de poule

5 anchois

1 càc de câpres

20g jaune d’œuf

10g vinaigre de sushi

Pincée de sel

Jus d’un citron

220ml d’huile de pépin de raisin Pour la crème d’avocat 2 avocats

1 càc de yaourt grec

Jus d’1/2 citron

Pincée de sel Marche à suivre : Cuire la tranche de pain dans un peu de beurre moussant et réserver sur un papier absorbant. Mettre tous les ingrédients pour la sauce au thon (sauf l’huile) dans un blender, bien mixer et monter la sauce avec l’huile. Mettre tous les ingrédients pour la crème d’avocat dans un blender et mixer jusqu’à obtenir un mélange lisse. Débarrasser dans une poche à douille. Couper les tomates cerise en 4. Tartiner le toast de sauce au thon et disposer la viande par-dessus. Terminer par disposer la crème d’avocat, les tomates cerise, les herbes, les zestes de citron et un tour de poivre du moulin. Retrouvez le chef Timon Michiels chez Carcasse Carcasse by Dierendonck