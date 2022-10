Du vandalisme homophobe à la cathédrale de Liège

Tristesse et consternation, c’est la réaction officielle des services de l’évêché, après les dégradations constatées à l’exposition "familles aux mille visages", une vingtaine de photographies sur la diversité des couples, accrochées dans le cloître de la cathédrale Saint-Paul. Une initiative qui vise à promouvoir l’accueil que l’Église catholique entend réserver à de nouvelles formes de parentalité. Des images montrées sans problème cet été dans la bibliothèque du grand séminaire, mais qui ne sont apparemment pas du goût de tous les fidèles : ce mardi, deux clichés ont été recouverts, au feutre noir, d’une même phrase "le modèle de la famille c’est un homme une femme ensemble ils donnent la vie". C’est notamment le cas d’un portrait d’un enfant de neuf ans, avec ses deux pères. Et c’est ce garçon qui, mardi lors d’une visite, a découvert le méfait. Le couple, et le gamin, sont évidemment extrêmement choqués. Le photographe a déposé sur-le-champ une plainte à la police pour vandalisme avec circonstance aggravante d’homophobie.