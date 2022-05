Du Trocadéro au Reflektor, le Mithra Jazz Festival ambiancera le centre-ville liégeois

Les concerts de ce festival de jazz sont programmés dans cinq lieux culturels liégeois incontournables : au Forum, au Reflektor, à la Cité Miroir, au Trocadero ainsi qu'au théâtre de Liège. Une scène supplémentaire, parfois accessible gratuitement, sera également installée dans le centre-ville, place Xavier Neujean.

"Cela permet au spectateur de voyager, explique Jean-Yves Reumont au micro de Fabian Magri, et d'avoir dans chaque salle un univers bien particulier, peut-être un peu plus animé au Reflektor par exemple où les concerts sont debout et un peu plus posé au Trocadéro où on a l'atmosphère de la salle. Chaque salle a vraiment sa couleur. et cela permet aussi de donner toute son importance aux artistes qui s'y produisent".