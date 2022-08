Du très beau monde au Mémorial Van Damme

La 46ème édition de l’Allianz Mémorial Van Damme promet un véritable feu d’artifice.

Comme de coutume, de nombreuses stars internationales et belges médaillées lors des récents Euro de Munich et Mondiaux d’Eugene seront de la partie le vendredi 2 septembre au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

L’Allianz Mémorial Van Damme débutera en réalité la veille avec le concours du poids masculin organisé dès le jeudi sur la Place du Marché aux Poissons, au cœur de la capitale.

Le lendemain, il conviendra de ne pas être en retard à une soirée animée par les nouveaux speakers du meeting Koen Wauters et Elodie Ouedraogo. Pour lancer le Mémorial, les Kényans Kibiwott Kandie et Sabastian Sawe s’attaqueront aux records de l'heure et des 20 km établis par Mo Farah et Bashir Abdi à Bruxelles en 2019.

Pour sa première en qualité de directrice du meeting, Kim Gevaert pourra compter sur une brochette de stars. A commencer par la présence sur 100m de la reine jamaïcaine du sprint, la championne du monde Shelly-Ann Fraser-Pryce. Cette dernière sera défiée par la Britannique Dina Asher-Smith, l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou et l'Américaine Sha'Carri Richardson.

Sur le 200m masculin, la sensation américaine du sprint Erriyon Knighton sera à suivre de près. Le jeune homme de 18 ans détient les records du monde de la discipline U18 et U20 jadis détenus par Usain Bolt. Le 400m haies masculin saluera pour sa part la présence du récent champion du monde de la discipline, le Brésilien Alison dos Santos, crédité du 3e temps de l’histoire à Eugene.

L'Ethiopienne Werkuha Getachew partira elle à l'assaut du record du monde du 3000m steeple. Elle sera sans doute suivie comme son ombre par la championne du monde Norah Jeruto… et par la détentrice du record du monde Beatrice Chepkoech.

‘Belgium, 12 points’

Le saut en hauteur féminin et le concours de la perche masculin annoncent également de belles envolées. La hauteur féminine – avec notre fierté nationale, championne du monde et d’Europe de l’heptathlon Nafi Thiam – sera emmenée par l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, victorieuse à Bruxelles l’an dernier. Et pour la perche masculine, il faudra lever les yeux au ciel pour apercevoir Mondo Duplantis, habitué à électriser le public.

Le lancer de javelot est toujours une fantastique discipline à suivre dans le stade, à plus forte raison lorsque le podium de la Coupe du monde au grand complet est présent, avec la championne du monde Kelsey-Lee Barber, la vice-championne du monde Kara Winger et la médaillée de bronze Haruka Kitaguchi.

Les athlètes belges seront bien entendu eux aussi de la partie en nombre le 2 septembre. Outre Nafi Thiam, Cynthia Bolingo (400m), Noor Vidts (longueur), Julien Watrin (400m haies) et Anne Zagré (100m haies) tenteront notamment de briller devant leur public.

Belgium, 12 points. La Belgique, 12 points. Et multipliez ces points par deux, car l'Allianz Mémorial Van Damme a réussi à attirer deux stars de l'Eurovision ! Laura Tesoro (10e en 2016 avec What's the Pressure) et Jérémie Makiese (19e cette année avec Miss You) clôtureront une soirée d'athlétisme de haut niveau par un mini-concert pétillant et chaloupé !

Il reste encore des places pour assister au Mémorial dans le stade via www.allianzmemorialvandamme.be. Le meeting est également retransmis en direct par la RTBF dès 20h.